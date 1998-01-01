جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

الإثنين 08 يناير 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات



باريس/ وكالات/

أصيب 3 سياح فرنسيين بينهم ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي، بجراح متفاوتة جراء تعرضهم لجريمة طعن في مدينة إيلات، حيث نقل الجرحى إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تعرض 3 سياح بينهم ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب، إلى اعتداء من قبل مجموعة من الإسرائيليين، وخلال الهجوم تعرضوا الثلاثة للطعن.

ووفقا للمعلومات، فقد وقع الحادث ليل الأربعاء من الأسبوع الماضي، حيث رصد ضباط دوريات في إيلات ثلاثة شبان من فرنسا، كانوا يرقدون بالقرب من شاطئ البحر، ويعانون من جراح بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضهم للطعن.

وقال متحدث باسم شرطة إيلات إن استجواب السياح، بمن فيهم ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي، كشف النقاب عن أن مجموعة من الرجال استفزوهم وهاجموهم بوحشية بطعنهم بسكين، ومن ثم هربوا من مكان الحادث. ووفقا للشبهات، فإن الحديث يدور عن مجموعة من الرجال الإسرائيليين.

وقد تم نقل السياح الجرحى للعلاج الطبي في مستشفى "يوسف طال". وأطلق سراح اثنين منهم في صباح اليوم التالي، وأبقى أحدهما في المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج الطبي.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث وبحثت عن المهاجمين. ويبدو أنه لم يتم القبض على أي من المشتبه فيهم حتى الآن، ولم يكن لدى الشرطة في الواقع سوى شهادة الشبان الثلاثة.ونتيجة للإسناد العائلي لأحد الجرحى، تم استدعاء القنصل الفرنسي إلى إيلات لمساعدة الشباب الذين أصيبوا، وعادوا يوم الجمعة الماضي إلى بلدهم. ورفضت السفارة الفرنسية التعليق على الخبر.

المصدر : عرب 48

#ايلات #طعن #شقيق رئيس الوزراء الفرنسي

أخبار ذات صلة

مانويل فالس

فيديو: شاب يصفع رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس امام مؤيديه

رئيس الوزراء البريطاني السابق

رئيس الوزراء البريطاني السابق يجد وظيفة.. ما هي ؟

الحريري- ارشيف

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري يصل بيروت

خليفة بن سلمان

واشنطن تطلب من حمد تنحية عمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان

رئيس الوزراء الجزائري: «بوتفليقة» يترشح للانتخابات الرئاسية

وفاة رئيس الوزراء الاردني الأسبق أحمد اللوزي

الأكثر قراءة اليوم

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

فيديو: سمكة مقلية "تنبعث حية" على طبق صيني!

إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان لعهد التميمي

"أمير القلوب" يفوز باستطلاع الفيفا ويحصد لقب أفضل لاعب بتاريخ مصر

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مجدلاني - ارشيف

قرارات قادمة تتخذها السلطة الفلسطينية لحسم العلاقة مع إسرائيل منتصف الشهر الحالي

وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

نتنياهو

نتنياهو يشن هجوما على " أونروا " ويدعو لاغلاقها والوكالة ترد

أبو مرزوق

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

الاتصالات الفلسطينية