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الزكاة تنفذ جملة من المشاريع الخيرية بنحو 370 ألف دولار

الإثنين 08 يناير 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية جملةً من المشاريع الإغاثية والخيرية استهدفت الأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة، بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 370 ألف دولار، وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.

وقال مدير دائرة الزكاة أسامة سليم: "هناك مشاريع تم تنفيذها والانتهاء منها ومشاريع مستمرة وجارية حتى هذه اللحظة، بالإضافة الى مشاريع أخرى سيتم تنفيذها في الأيام القادمة إن شاء الله"

واستعرض سليم أهم تلك المشاريع بدءً بتنفيذ مشروع كسوة الشتاء لعدد 6000 طفل فقير بتكلفة 55 ألف دولار، إلى جانب مشروع طرود طعام الشتاء لعدد 2400 أسرة متعففة بقيمة 32 ألف دولار.

وتابع: "تم كفالة خمسة أسر هُددت بالطرد سيتم دفع بدل إيجار شهري لها بقيمة 100 دولار لمدة عام كامل بتكلفة إجمالية 6000 دولار".

وتطرق مدير دائرة الزكاة الى مشروع إطعام الطعام الذي يستهدف نحو 100 أسرة يومياً لمدة عام كامل وذلك بتكلفة 240 ألف دولار بتمويل تركي من هيئة الإغاثة التركية IHH،

وأضاف: "سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "أغنوهم عن السؤال" لتوفير ماكينات خياطة لعدد 18 أسرة بتكلفة 7000 دولار، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف 25 أسرة أخرى.

وأكد سليم أن دائرته الزكاة لطالما تقدم كافة التسهيلات والمساعدات للفقراء والمحتاجين والمرضى والمسنين، مشيراً الى أنه يتم مساعدة العديد من الأسر بشكل يومي ما بين توفير علاج ومواصلات سفر وطعام ولباس وإيجار وغيرها

ولفت الى ان الزكاة بصدد تحضير وتنفيذ مشروع توفير بطانيات الشتاء لعدد 1000 أسرة بواقع بطانيتان لكل اسرة بتكلفة إجمالية 30 ألف دولار تقريباً.

داعياً أهل الخير والجهات المانحة لمساندة هذه الأسر والوقوف بجانبها في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع والحصار المفروض عليه منذ اثنى عشر عاماً.

#الزكاة #مشاريع

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