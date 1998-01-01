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هيئة الأسرى: أحكام بالسجن الفعلي وغرامات مالية باهظة بحق عدد من الأسرى الأطفال

الإثنين 08 يناير 2018 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي أحكامًا بالسّجن الفعلي وغرامات مالية باهظة، وصل مجموعها لـ 111ألف شيكل بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في سجن "عوفر" خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر ظهر اليوم الإثنين، بأنه خلال الشهر الماضي تم إدخال 79 أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، 9 اعتقلوا من المنازل، و65 من الطرقات، و2 اعتقلوا على الحواجز العسكرية، و2 لعدم حيازتهم تصاريح، و1 بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، طفل تم اعتقاله بعد إطلاق الرصاص عليه، و42 آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة إلى أن عدد الأطفال المحكومين خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 42 شبلاً، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين شهر إلى 22 شهراً.

كما وأورد تقرير الهيئة ملخص إحصائي يظهر حصلية الاعتقالات في صفوف الأسرى القاصرين، وبينت الإحصائيات بأن هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الاعتقال والتعذيب خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 وفقاً للأرقام التالية:



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#هيئة الأسرى

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