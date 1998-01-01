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"القدس المفتوحة" تكرم خريجتها الحاصلة على جائزة أفضل معلم على مستوى الوطن

الإثنين 08 يناير 2018 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

كرم رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة م. عدنان سمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو اليوم، المعلمة ازدهار أبو ظاهر، لفوزها بجائزة أفضل معلم على مستوى فلسطين للعام 2017م، مناصفة مع معلمة أخرى من قطاع غزة. وكانت أبو ظاهر أكملت تعليمها الجامعي في فرع جامعة القدس المفتوحة بطولكرم.

جرى حفل التكريم في مقر رئاسة الجامعة برام الله، بحضور أ. نائلة فحماوي مديرة مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية التي تعمل فيها المعلمة الفائزة، ونواب رئيس الجامعة، ومساعدي الرئيس، ومديري الفروع، وعمداء الكليات، ومديري المراكز والدوائر، وأ. لبنى مراعبة مديرة مدرسة فلامية.

قال م. سمارة، في كلمته بالاحتفال: "نجتمع اليوم لتكريم المعلمة ازدهار أبو ظاهر على إنجازها العظيم وفوزها بجائزة أفضل معلم على مستوى فلسطين للعام 2017م، مناصفة مع معلمة أخرى من قطاع غزة".

وأضاف م. سمارة: "في جامعة القدس المفتوحة نفتخر كل يوم بإنجازات جديدة لطلبتنا وخريجينا، وأنا شخصياً عاصرت فكرة إنشاء الجامعة، وها نحن اليوم نحتفل بإنجازاتها ونجاحاتها، ونحن سعيدون بإقامة هذا الاحتفال، ونشعر بالفخر بأن هذه الفكرة نمت وترعرعت وأصبحت إمبراطورية تعليمية على مستوى الوطن".

إلى ذلك، قال أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة: "إن ازدهار معلمةٌ تفتخر بها القدس المفتوحة، ونحن سعيدون بهذا الإنجاز الذي حققته، فالقدس المفتوحة خلقت من أجل توفير التعليم لشعبنا بكل الظروف، ونجحت الفكرة في تحقيق حلم القادة العظام بالوصول إلى تعليم عال في مختلف محافظات الوطن عبر نقل الجامعة للطلبة".

وأضاف أ. د. عمرو: "بدأت الجامعة بداية عسرة، وتولت مجموعة من الأكاديميين حمل هم الوطن فنجحوا في إيصال التعليم لمختلف أبناء شعبنا في مسارين متوازيين: المسار القانوني، والمسار المتعلق بتطوير العمل وضبط الجودة، فالمسار القانوني خلق استقراراً عميقاً، وأصبح كل فرد يعلم صلاحياته وواجباته وأهدافه، وقد اعتمدنا في الجامعة أنظمة مقننة تقنيناً كاملاً، ما خلق الاستقرار الذي ترونه، ومن جهة أخرى فإن ضبط أورثنا منتجاً متفوقاً، إلى جانب الأمن الوظيفي المستقر تماماً فيها".

ثم تابع: "احتفالنا اليوم بتكريم ازدهار أبو ظاهر سبقه احتفال تكريم المعلمة الأولى على مستوى العالم، حنان الحروب خريجة القدس المفتوحة، فها هي الجامعة تحصد أعلى المراتب، وتحصل على مجموعة من الجوائز العالمية".

#القدس المفتوحة

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