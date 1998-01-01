ليوناردو ديكابريو يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع فتاة العشرينية

عالم الفن

فاجأ نجم "هوليوود" ليوناردو ديكابريو جمهوره، بمواعدة عارضة الأزياء الأرجنتينية كاميلا مورون، ذات الـ 20 ربيعاً، وفق ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



ويكبر ديكابريو الفتاة الأرجنتينية بـ23 سنة، إلا أنّ الصحيفة أكّدت أنّ مواعدة النجوم كبار السنّ، أمر معهود في عائلة العارضة الأرجنتينة، إذ أنّ أمّها لوسيلا سولا، البالغة من العمر38 سنة، صديقة للنجم العالمي آل باتشينو، الذي يبلغ 77 سنة أيّ ضعف عمرها.



وأكدت الصحيفة البريطانية، أنّ نجم "هوليود" مرتبط بالعارضة الأرجنتينية، منذ أكثر من 6 أشهر، وقضيا معاً عيد الميلاد في ولاية كولورادو.