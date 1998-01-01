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ليوناردو ديكابريو يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع فتاة العشرينية

الإثنين 08 يناير 2018 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليوناردو ديكابريو يُفاجئ الجمهور بعلاقته مع فتاة العشرينية



عالم الفن

فاجأ نجم "هوليوود" ليوناردو ديكابريو جمهوره، بمواعدة عارضة الأزياء الأرجنتينية كاميلا مورون، ذات الـ 20 ربيعاً، وفق ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويكبر ديكابريو الفتاة الأرجنتينية بـ23 سنة، إلا أنّ الصحيفة أكّدت أنّ مواعدة النجوم كبار السنّ، أمر معهود في عائلة العارضة الأرجنتينة، إذ أنّ أمّها لوسيلا سولا، البالغة من العمر38 سنة، صديقة للنجم العالمي آل باتشينو، الذي يبلغ 77 سنة أيّ ضعف عمرها.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنّ نجم "هوليود" مرتبط بالعارضة الأرجنتينية، منذ أكثر من 6 أشهر، وقضيا معاً عيد الميلاد في ولاية كولورادو.

#ليوناردو ديكابريو

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