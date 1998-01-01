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مصري يقتل ياباني في إيرلندا بسبب المثلية الجنسية

الإثنين 08 يناير 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصري يقتل ياباني في إيرلندا بسبب المثلية الجنسية



غرائب و عجائب

القت الشرطة الإيرلندية القبض على مصري متهم بقتل مواطن ياباني، واصابة مواطنين من مدينة "دوندلك"

وبحسب العربية نت، قام محمد مرعي، 24 عام مصري الجنسية، يوم الأربعاء الماضي، بطعن مواطن ياباني يدعي يوسوكي ساساكي، يعمل بفرع شركة أميركية، بسلاح أبيض كان بحوزتة .

وبعد حادث الطعن قام مرعي بمهاجمة اثنين من سكان مدينة "دوندلك"، واصابهما بجروح سطحية، وبعدها تمكنت الشرطة من اعتقالة في نفس يوم الحادث.

ومثل مرعي البالغ من العمر 18 سنة، أمام المحكمة بمساعدة مترجم أمام قاض وجّه اليه تهمة القتل، وطلب الكشف علية .

وكان القتيل يقيم في "داندولك" مع صديقته البريطانية، يعمل ليلا منذ أغسطس الماضي في فرع للشركة الأميركية National Pen المنتجة للأقلام الواقعة في الشرق الإيرلندي.

وبحسب العربية، كان الياباني متجهاً يوم الحادث إلي منزلة في التاسعة صباحا، حين اعترضه مرعي وطعنة دون سبب واضح .

ووصل مرعي إلي ايرلندا مع اليوم الأول من العام الجديد، بعد أن رفضت دائرة الهجرة البريطانية طلب اقامتة.

وفي جلسة الاستماع أمام القاضي، صرخ مرعي بانجليزية ركيكة: "أنا لست مثلي الجنس، عليكم اللعنة".

وقامت الشرطة بالتحفظ علي هاتفين جوالين كانا بحوزه مرعي، لمحاولة التعرف علي دوافعة لقتل الياباني، الذي اثبتت التحقيقات أنه لا يعرفه من قبل.

واستندت هيئة دفاع مرعي عدم معرفتة بالقتيل، علي أن تنظر حالته النفسية بعين الاعتبار.

#مصري #المثلية

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