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هكذا تتعاملين مع شريكك حياتك الحساس

الإثنين 08 يناير 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تتعاملين مع شريكك حياتك الحساس



وكالات / سما /

قد تختلف طباع كل رجل عن الآخر وعلى هذا الأساس يجب على شريكته أن تعرف كيفية التعامل معه، فعليك أولاً أن تكوني على يقين من طباع شريكك لئلا ستقعين في دوامة المشاكل الزوجية التي لا تنتهي، فالشراكة الزوجية  تبنى على أساس تعامل الأزواج مع بعضهم فاحرصي على معاملته كما تمليه طباعه عليك فتكسبين زواجاً مثمراً وناجحاً. لا تخلو الزيجات طبعاً من المشاكل ولكن المشاكل السطحية سرعان ما تحل أما العميقة فتولد صعوبات وحواجز، لذلك وإن كان شريكك من ذوي الطباع الحساسة ومن خلال هذا المقال نصائح التعامل معه كي تتجنبي في المستقبل أي خلاف حاد.

أولاً، لا تحاولي أبداً تهديده بتركه أو بالتخلي عنه فهو لا يحبذ هذا الموضوع بل بذلك هو يشبه طباع المرأة التي تسعى دائماً للشعور بالأمان بين يدي شريكها فتمنحه الثقة المطلقة وتعلم بأنه لن يخون ثقتها أو يتركها، ومن هذا المنطلق عليك أن تتعاملي مع الشريك الحساس وتشعرينه بالأمان وبأنك ستظلين ملكه الى الأبد.

ثانياً، لا تتكبري على الرجل الحساس ولا تجعليه يتوسل لأنه سيظن بأنك تتجاهلينه أو حتى بأنك لا تودين الجلوس معه أو إمضاء الوقت بمرفقته مما يجعله ينفر من العلاقة. حاولي ألا تلعبي معه أبداً دور صعبة المنال لأنه قد يذهب بأفكاره بعيداً ويظن أنه غير مرغوب به الى جانبك وهنا على العكس عليك تلبية دعواته لأنه وبسبب طبعه الحساس سيشعر بأنك تولينه الأولوية والأهمية الكبيرة وسيقدر تخليك عن الأمور الأخرى لوهبه وقتك.

ثالثاً، كوني دائماً صريحة معه وأخبريه فوراً بما تفضلينه أو بما ترغبين به مثلاً إن كنت ترغبين برؤيته في وقت معيّن فأصري على ذلك ولا تتركي القرار له لأنه وكما سبق وقلنا قد يظن بانك مترددة فيعدل عن الحضور.

#حساس #الشريك

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