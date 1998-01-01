مرآة ذكية تتيح لك معرفة كيف ستبدو الملابس عليك

وكالات / سما /

عملية شراء الملابس عبر شبكة الإنترنت يمكن أن تكون صعبة إذا كنت تقلق كثيرًا بشأن كيف سيبدو بها المنتج وأنت ترتديه على أرض الواقع، وما إذا كان يتلائم مع هيئة جسمك.

في مثل هذه الحالات، ترغب فقط في أن تكون هناك وسيلة تمكنك من تجربة هذا المنتج دون الحاجة إلى طلبه أولا وتكبد عناء إعادته في حالة إذا كان لا يلائمك. حسنا، يبدو أن شركة أمازون تفكر في إيجاد حل لهذه المشكلة لأنه تم رصد شركة أمازون مؤخرا تحصل على براءة إختراع جديدة لمرآة يمكن أن تلبس المستخدمين الملابس الإفتراضية.

المرآة تتيح للمستخدمين تجربة الملابس عن طريق وضعها في مكان إفتراضي. إنها تعكس جزئيا كيف ستبدو الملابس الإفتراضية عليك، وهذه المرآة تستخدم مزيجا يتألف من الكاميرات، والشاشات، والبروجكتورات لإنشاء صورة إفتراضية من خلال إنشاء نسخة إفتراضية عنك عن طريق مسح البيئة وتحديد وجه المستخدم والعينين للتأكد من الأشياء التي يجب أن ينظر إليها على أنها إنعكاس.

بعد إكتمال هذه الخطوة، تقوم المرآة بنقل المشهد الإفتراضي والملابس إلى المرآة لإنشاء الصورة المقصودة التي تشبه الصورة الواقعية. هذا يتيح للمستخدم رؤية كيف سيبدو المنتج وهو يرتديه. ومن المحتمل أن تؤدي هذه البراءة إلى المنتج الذي سيكون بمثابة نسخة متقدمة من الكاميرا الذكية Amazon Echo Look. وكما تعلمون على الأرجح، فقد قامت شركة أمازون بإطلاق هذه الكاميرا في العام الماضي، وقد تم تصميم هذه الكاميرا لتأخذ طول المستخدم ومن ثم تقدم التوصيات والنصائح المتعلقة بالملابس والأزياء بصفة عامة.

على أي حال، هذه المرآة الذكية لا تزال مجرد براءة إختراع في الوقت الراهن، وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه البراءة سوف تتحول إلى منتج فعلي أم لا.