شروط لا تُصدق لحضور حفل "محمد عبده"

عالم الفن

يستعد المطرب محمد عبده لإحياء حفلاً غنائياً في السعودية، وذلك بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



وروج عبده، للحفل عبر حسابه على انستغرام وكشف عن موعده، الخميس 11 يناير، وتنظم الحفل شركة روتانا، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.



وتتراوح قيمة التذاكر لحصور حفل محمد عبده بين 150 ريال سعودي للتذكرة البرونزية الى 1000 ريال سعودي لتذكرة رويال.



كما أن الهيئة العامة للترفيه وضعت بعض الشروط لحضور الحفل وهي الحضور بالزي الرسمي ولن يسمح بالدخول بالجينز أو الملابس الرياضية، كما منعت الرقص نهائياً للحفاظ علي العادات والتقاليد، ومنعت التصوير، ويمنع دخول النساء والعائلات.

