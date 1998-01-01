تطبيق يساعدك على اختيار الهدية المناسبة

وكالات / سما /

ربما الحصول على هدية مناسبة لك، لأمر مفرح جداً، كما أن اختيارك لهدايا مناسبة، لأصدقائك أو أحد أفراد عائلتك أو زملائك، لن يكون أمراً سهلاً، لاسيما مع اختلاف المناسبات كأعياد الميلاد والتخرج أو الحصول على عمل جديد وغيرها.

خدمة giftworthy توفر للمستخدمين مساعداً شخصياً لاختيار الهدايا المناسبة للشخص الذي تريد إرسالها إليه، معتمداً على آلية طرح أسئلة عليك تشمل، عمر المستفيد، واهتماماته، والمناسبة بالإضافة إلى ميزانية الهدية، وغيرها.

بعد الإجابة على الأسئلة وتكوين فكرة كاملة عن الشخص المستفيد، يتم اقتراح مجموعة هداية ملائمة للمعطيات التي أدخلتها سابقاً، حيث يمكنك جدولة المجموعات لتذكيرك بها عن طريق البريد الإلكتروني قبل 3 أسابيع من المناسبة.

كما توفر الخدمة إمكانية اشراك المستفيد من الهدية دون إفساد عامل المفاجأة، حيث لن يعرف ما هي الهدية، فقط سيجيب عن أسئلة معينة لتقترح عليك الخدمة بعدها الهدية الأفضل بالنسبة له.