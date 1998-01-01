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قرية برتغالية تشجع على تدخين الأطفال !

الإثنين 08 يناير 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرية برتغالية تشجع على تدخين الأطفال !



غرائب و عجائب

تتميز احتفالات عيد الغطاس في قرية فيل دي سالغويرو البرتغالية، بتقليد سنوي يتسبّب في غضب في أوساط الأجانب، إذ يقوم الآباء بتشجيع أطفالهم، وبعضهم يبلغ من العمر 5 سنوات، على تدخين السجائر. 

يقول السكان المحليون إنّ هذه العادة تمتد لقرون مضت، لكنّ لا أحد يعرف بالضبط ما ترمز إليه، أو لماذا يقدم الآباء على شراء علب السجائر لأطفالهم وتشجيعهم على المشاركة في هذا التقليد؟

والسن القانونية لشراء التبغ في البرتغال هو 18 عاماً، لكنّ لا يوجد شيء يمنع الآباء من جعل أطفالهم يدخنون، كما أنّ السلطات البرتغالية لم تتدخل لوقف هذه العادة.

وتشير صاحبة مقهى تبلغ من العمر 35 عاماً، إلى العرف كسبب في منحها السجائر لأبنتها كي تدخنها، وتقول: “لا أرى أيّ ضرر في ذلك، لأنّهم في الواقع لا يدخنون، إنّهم يستنشقون الدخان ويزفرونه على الفور”.

#التدخين #الاطفال

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