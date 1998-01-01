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باع كليته لإنقاذ حياة إبنته فتم التحايل عليه!

الإثنين 08 يناير 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
باع كليته لإنقاذ حياة إبنته فتم التحايل عليه!



وكالات / سما /

أقدم رجل مصري على بيع كليته مقابل المال بهدف تأمين المبلغ اللازم لعلاج ابنته قمر البالغة من العمر 9 أعوام المصابة بمرض “أنيميا البحر المتوسط”، وذلك في مدينة سرس الليان بالمنوفية.

وقد اتفق الرجل مع أحد سماسرة بيع أعضاء الجسم في مقهى بحي الدقي وكان المبلغ المتفق عليه 40 ألف جنيه.

إلا أن الصدمة كانت حين استفاق الأب بعد عملية استئصال كليته ليجد أن المبلغ الموجود في الظرف ليس سوى 13 ألف جنيه وهو بحاجة إلى 6 آلاف جنيه أسبوعياً لعلاج ابنته.

وتم اكتشاف مرض قمر حين دخلت والدتها إلى المستشفى لإنجاب شقيقتها نور، حينها طلب طبيب التوليد إجراء فحوص دمّ لقمر لأن وجهها كان أصفر اللون وشاحباً.

الجدير ذكره، أن والدة الطفلة قالت إن الطبيب حاول إقناعها ببيع كليتها أيضاً إلا أن زوجها رفض خوفاً على صحتها كي تبقى وترعى الأطفال في حال وفاته.

ونتيجة لما حصل مع هذه العائلة من مآسٍ، ناشد الأب عبر وسائل الإعلام لمساعدته في تسديد ديونه التي تخطت الـ 130 ألف جنيه.

#كلية

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