"الشاباك" : اعتقال فتاتين من النقب بزعم محاولتهما الإنضمام لداعش

القدس المحتلة / سما /

- أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الاثنين، عن اعتقال فتاتين من سكان قرية اللقية البدوية قرب بئر السبع، بحجة محاولة الانضمام لتنظيم داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات.

وبحسب الجهاز، فإن المعتقلتين هما رحمة وتسنيم الأسد البالغتين من العمر 19 عاما، وقد تم اعتقالهما في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من قبل الشاباك والشرطة في عملية مشتركة.

وادعى الجهاز أن الفتاتين لهما ارتباط بعناصر إرهابية من تنظيم داعش، وأنهما حاولتا الانضمام للتنظيم في سوريا. مدعيا أنهما خططتا لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الإسرائيلية بالتنسيق مع عناصر من التنظيم في الخارج.

وقدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم لائحة اتهام ضد الفتاتين أمام محكمة بئر السبع.