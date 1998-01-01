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هلال القدس يضم الأردني عبد الرؤوف

الإثنين 08 يناير 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يضم الأردني عبد الرؤوف



القدس / سما /

أكد محمد عبد الرؤوف لاعب فريق شباب الأردن، أنه قام مساء الأحد، بتوقيع عقد انتقاله لفريق هلال القدس.

وقال عبد الرؤوف: "تم الاتفاق على كل شيء، والآن انتظر حصولي على تصريح يخول لي دخول الأراضي الفلسطينية لأخوض تجربة احترافية جديدة، حيث أنه سيصدر في غضون أسبوع".

وأضاف عبد الرؤوف: "سعادتي باللعب في فلسطين لا توصف، وأتوق لذلك كثيرًا، ويكفي أنني سأمثل فريق هلال القدس ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لذلك سأبذل كل جهد في سبيل إسعاد جماهير الفريق".

وشكر عبد الرؤوف، رئيس نادي شباب الأردن سليم خير على وقوفه ومساندته الدائمة لكافة اللاعبين متمنيًا للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة.

وكانت إدارة نادي شباب الأردن قد وافقت على انتقال عبد الرؤوف إلى هلال القدس، ولا سيما أن عقده مع الفريق ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

#هلال القدس

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