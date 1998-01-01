جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تأهل 4 فرق للدور التمهيدي الثاني من كأس فلسطين

الإثنين 08 يناير 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأهل 4 فرق للدور التمهيدي الثاني من كأس فلسطين



غزة / سما /

صعدت أندية أهلي النصيرات، العودة، المشتل، اتحاد دير البلح إلى التصفيات النهائية من بطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، على حساب فرق الأقصى، الاستقلال، بيت حانون الرياضي، أهلي البريج في افتتاح مباريات الدور التمهيدي الثاني التي أقيمت يوم الأحد.

وصعد العودة على حساب الأقصى بركلات الترجيح (8/7)، بعد التعادل الإيجابي في الوقت الرسمي (2/2).

وافتتح على الكرد التسجيل للعودة، وأدرك زكريا أبو مراحل التعادل للأقصى، ثم عاد رامي البيوك تقدم بالهدف الثاني للعودة، لكن بهاء أحمد ادرك التعادل للأقصى.

وفي ركلات الترجيح، تفوق العودة (8/7) ، وسجل للعودة: علاء البيوك، أحمد سمور، كريم البريم، أحمد زعرب، رامي البيوك، خالد سلامة، إبراهيم زعرب، نور صلوح ، وأهدر شريف معمر

بينما سجل للأقصى مهند مصلح، زكريا أبو مراحيل، عبد الله إسماعيل، إسماعيل أبو نادي، تامر أبو حرب، أيمن محمد، أيمن الحواجرى، وأهدر خالد النجار، إبراهيم خطاب

وتأهل اتحاد دير البلح على حساب أهلي البريج (7/6) بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين السلبي، وسجل لاتحاد الدير: معاذ السلقاوي، أحمد بشير، محمد سيف، نصر الله المقاطعة، مؤمن المنايعة، أحمد أبو بكرة، فادي الزير، وأهدر: يونس أبو طواحينة، محمد عياد.

بينما سجل للبريج: محمد السعيدني، خالد أبو كويك، كرم أبو عويمر، محمد صالح، حسين كمال، رائد الرضاوين، وأهدر: رضا أبو لبدة، محمد أبو حسنين، محمد العاجز

وأطاح نادي المشتل بفريق بيت حانون الرياضي، بعد التغلب عليه (4/2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1/1) وسجل للمشتل: هشام سليم، محمد سالم، محمد زهد، محمود الهليس، وأهدر محمد البدرساوي.

بينما سجل لبيت حانون الرياضي محمد أبو حشيش، خالد الحمادين، وأهدر غسان أبو عودة، فراس محمد

وفاز أهلي النصيرات على الاستقلال، بهدفين مقابل هدف واحد، وافتتح بلال رمضان التسجيل لأهلي النصيرات، لكن إبراهيم أبو زيد أدرك التعادل للاستقلال، وعاد بلال رمضان وأضاف الهدف الثاني لأهلي النصيرات.

#كأس فلسطين

أخبار ذات صلة

غزة: 6 فرق تتأهل للدور الثاني لكأس فلسطين

860x484 (1)

فلسطين تتأهل للدور الثاني لكرة الطاولة في "كأس العرب"

عمان: فلسطين تحصد المركز الثاني في بطولة العالم للتايكونجتسو

انباء عن

انباء عن "مقترحات جديدة".. الرشق:قدمنا أفكاراً عملية لتجاوز عقبات إتمام المصالحة وطالبنا باسناد عربي للدور المصري

thumb

اكتمال تأهل الفرق لدور الـ16 بـ"طوكيو"

thumb (1)

تأهل 4 فرق لنصف نهائي"أمواج" الرمضانية

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

فيديو: سمكة مقلية "تنبعث حية" على طبق صيني!

إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان لعهد التميمي

"أمير القلوب" يفوز باستطلاع الفيفا ويحصد لقب أفضل لاعب بتاريخ مصر

الأخبار الرئيسية

مجدلاني - ارشيف

قرارات قادمة تتخذها السلطة الفلسطينية لحسم العلاقة مع إسرائيل منتصف الشهر الحالي

وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

نتنياهو

نتنياهو يشن هجوما على " أونروا " ويدعو لاغلاقها والوكالة ترد

أبو مرزوق

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

الاتصالات الفلسطينية