تأهل 4 فرق للدور التمهيدي الثاني من كأس فلسطين

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صعدت أندية أهلي النصيرات، العودة، المشتل، اتحاد دير البلح إلى التصفيات النهائية من بطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، على حساب فرق الأقصى، الاستقلال، بيت حانون الرياضي، أهلي البريج في افتتاح مباريات الدور التمهيدي الثاني التي أقيمت يوم الأحد.

وصعد العودة على حساب الأقصى بركلات الترجيح (8/7)، بعد التعادل الإيجابي في الوقت الرسمي (2/2).

وافتتح على الكرد التسجيل للعودة، وأدرك زكريا أبو مراحل التعادل للأقصى، ثم عاد رامي البيوك تقدم بالهدف الثاني للعودة، لكن بهاء أحمد ادرك التعادل للأقصى.

وفي ركلات الترجيح، تفوق العودة (8/7) ، وسجل للعودة: علاء البيوك، أحمد سمور، كريم البريم، أحمد زعرب، رامي البيوك، خالد سلامة، إبراهيم زعرب، نور صلوح ، وأهدر شريف معمر

بينما سجل للأقصى مهند مصلح، زكريا أبو مراحيل، عبد الله إسماعيل، إسماعيل أبو نادي، تامر أبو حرب، أيمن محمد، أيمن الحواجرى، وأهدر خالد النجار، إبراهيم خطاب

وتأهل اتحاد دير البلح على حساب أهلي البريج (7/6) بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين السلبي، وسجل لاتحاد الدير: معاذ السلقاوي، أحمد بشير، محمد سيف، نصر الله المقاطعة، مؤمن المنايعة، أحمد أبو بكرة، فادي الزير، وأهدر: يونس أبو طواحينة، محمد عياد.

بينما سجل للبريج: محمد السعيدني، خالد أبو كويك، كرم أبو عويمر، محمد صالح، حسين كمال، رائد الرضاوين، وأهدر: رضا أبو لبدة، محمد أبو حسنين، محمد العاجز

وأطاح نادي المشتل بفريق بيت حانون الرياضي، بعد التغلب عليه (4/2) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1/1) وسجل للمشتل: هشام سليم، محمد سالم، محمد زهد، محمود الهليس، وأهدر محمد البدرساوي.

بينما سجل لبيت حانون الرياضي محمد أبو حشيش، خالد الحمادين، وأهدر غسان أبو عودة، فراس محمد

وفاز أهلي النصيرات على الاستقلال، بهدفين مقابل هدف واحد، وافتتح بلال رمضان التسجيل لأهلي النصيرات، لكن إبراهيم أبو زيد أدرك التعادل للاستقلال، وعاد بلال رمضان وأضاف الهدف الثاني لأهلي النصيرات.