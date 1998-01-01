جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة تدعو العالم للاستمرار وزيادة دعم الأونروا لتمكينها من مواصلة مهامها

الإثنين 08 يناير 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تدعو العالم للاستمرار وزيادة دعم الأونروا لتمكينها من مواصلة مهامها



رام الله / سما /

 دعت حكومة الوفاق الوطني، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدم التهاون في قضية وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وطالبت دول العالم باستمرار وزيادة تقديم الدعم اللازم للوكالة لتواصل مهمتها التي أنشئت من أجلها، وذلك حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا منها حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأدان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، التصريحات الاسرائيلية، ومنها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتحريض المستمر ضدها.

وعبر عن استغراب الحكومة مما جاء في تصريحات نتنياهو، التي زعم فيها أن وكالة الغوث تسعى لتدمير دولة اسرائيل، وأشار إلى لغة التحريض التي تميز بها الخطاب، وقال: لا يعقل أن يصل التحريض الى مثل هذا المستوى الذي جاء به نتنياهو ضد الأونروا، ولم يكن نتنياهو ليبلغ هذا المستوى لولا المواقف الاميركية الاخيرة وما تم تناقله عن عزم واشنطن وقف مساهمتها في الوكالة. 

وشدد على ان ما تقوم به واشنطن في هذا الإطار، يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط  على القيادة الفلسطينية من أجل المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تقبل فلسطينيا بأي حال من الأحوال. 

وحذر المحمود من أن هذه السياسة، التي من ضمنها استهداف وكالة الغوث، إنما تدفع باتجاه إنعاش التطرّف في المنطقة.

#الحكومة #الأونروا #دعم

أخبار ذات صلة

الحكومة

الحكومة تعكف على إعداد خطة لإنعاش الكهرباء في غزة وزيادة فعالية الوزارات

الحمدلله فور وصوله غزة - ارشيف

صور.. الحمد الله : الحكومة بدأت منذ اليوم بممارسة مهامها في ادارة قطاع غزة

الحكومة

الحكومة تستنكر حملة اسرائيل ضد "الأونروا" وتدعو لمنع شغلها مقعد دائم في مجلس الامن

عباس - ارشيف

الرئيس: ما اعلنته حماس يلبي شروطنا للمصالحة و فتح تدعو الحكومة للذهاب الى غزة

عزام الاحمد

الأحمد يوضح سبب تأخير وصول حكومة الوفاق إلى غزة لاستلام مهامها

الاحمد: الأمس كان يوماً مشهوداً في غزة والحكومة استلمت فعليا مهامها في القطاع

الأكثر قراءة اليوم

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

فيديو: سمكة مقلية "تنبعث حية" على طبق صيني!

إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان لعهد التميمي

"أمير القلوب" يفوز باستطلاع الفيفا ويحصد لقب أفضل لاعب بتاريخ مصر

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

مجدلاني - ارشيف

قرارات قادمة تتخذها السلطة الفلسطينية لحسم العلاقة مع إسرائيل منتصف الشهر الحالي

وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

نتنياهو

نتنياهو يشن هجوما على " أونروا " ويدعو لاغلاقها والوكالة ترد

أبو مرزوق

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

الاتصالات الفلسطينية