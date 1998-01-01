الحكومة تدعو العالم للاستمرار وزيادة دعم الأونروا لتمكينها من مواصلة مهامها

رام الله / سما /

دعت حكومة الوفاق الوطني، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدم التهاون في قضية وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وطالبت دول العالم باستمرار وزيادة تقديم الدعم اللازم للوكالة لتواصل مهمتها التي أنشئت من أجلها، وذلك حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا منها حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأدان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، التصريحات الاسرائيلية، ومنها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتحريض المستمر ضدها.

وعبر عن استغراب الحكومة مما جاء في تصريحات نتنياهو، التي زعم فيها أن وكالة الغوث تسعى لتدمير دولة اسرائيل، وأشار إلى لغة التحريض التي تميز بها الخطاب، وقال: لا يعقل أن يصل التحريض الى مثل هذا المستوى الذي جاء به نتنياهو ضد الأونروا، ولم يكن نتنياهو ليبلغ هذا المستوى لولا المواقف الاميركية الاخيرة وما تم تناقله عن عزم واشنطن وقف مساهمتها في الوكالة.

وشدد على ان ما تقوم به واشنطن في هذا الإطار، يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تقبل فلسطينيا بأي حال من الأحوال.

وحذر المحمود من أن هذه السياسة، التي من ضمنها استهداف وكالة الغوث، إنما تدفع باتجاه إنعاش التطرّف في المنطقة.