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البايرن يستجيب لشائعات انتقال أرتورو فيدال إلى البلوز

الإثنين 08 يناير 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البايرن يستجيب لشائعات انتقال أرتورو فيدال إلى البلوز



وكالات / سما /

نفى يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، وجود أي نية من النادي للاستغناء عن التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق، المطلوب في عدة أندية أبرزها تشيلسي.

وقال هاينكس في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية, إنه لا يوجد أي اتصال بين تشيلسي والبايرن، مؤكدا أن ناديه متمسك بفيدال ولن يبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحافية ألمانية وإنجليزية قد كشفت عن وجود محادثات بين البايرن وتشيلسي بشأن اللاعب، ووصول الأمر للتفاوض بشأن المقابل المالي، خاصة أن عقده مع "البافاري" ينتهي في صيف 2019.

وعن دور المهاجم ساندرو فاغنر مع الفريق في المرحلة المقبلة, رد هاينكس: "بإمكانه أن يكون لاعبا مهما للغاية، دون النظر أنه بديلا لروبرت ليفاندوفسكي".

يشار إلى أن فاغنر انضم لصفوف بايرن ميونيخ قبل عدة أيام قادما من هوفنهايم بعقد حتى 2020.

#بايرن ميونخ #تشيلسي

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