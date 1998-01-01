جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوتشيتينو يفتح الباب أمام رحيل هاري كين عن توتنهام

الإثنين 08 يناير 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يفتح الباب أمام رحيل هاري كين عن توتنهام



وكالات / سما /

فتح ماوريسيو بوتشيتينو ، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، الباب أمام رحيل مهاجمه هاري كين مستقبلاً في حال تلقى عرضاً مميزاً من الفرق التي ترغب في ضمه .

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية ” من المستحيل إجبار هاري كين على البقاء في توتنهام لو وصل عرض ضخم للفريق ” .

وأضاف ” هاري كين لاعب مميز وهو يحب توتنهام ، لكن يجب أن نكون أذكياء ونعلم كيف نتعامل مع الموقف ونلبي احتياجات اللاعبين للبقاء ، لأنك لا يمكنك إجبار اللاعبين على الاستمرار لفترة طويلة ” .

واختتم حديثه بالتطرق لانتقال فيليب كوتينيو إلى نادي برشلونة ” هذا يبين لك صعوبة الحفاظ على لاعبيك ، ليفربول أحد أفضل الفرق تاريخياً وانظروا حينما أراد كوتينيو الرحيل فمن الصعب بقاؤه ” .

#بوتشيتينو #هاري كين

أخبار ذات صلة

هاري كين

هاري كين يفتح باب رحيله عن توتنهام

15066247550730

بوتشيتينو: لم أقل أن هاري كين أفضل من ميسي و رونالدو

سيميوني يفتح الباب أمام تدريب مانشستر سيتي

thumb

وكيل نصري يفتح الباب أمام رحيله للصين

1607534-34148103-2560-1440

رئيس الاتحاد الفرنسي يفتح الباب أمام عودة بنزيما إلى المنتخب

هاري كين يقود توتنهام لسحق وست هام

الأكثر قراءة اليوم

توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

نتنياهو يشن هجوما على " أونروا " ويدعو لاغلاقها والوكالة ترد

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

فيديو: سمكة مقلية "تنبعث حية" على طبق صيني!

إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان لعهد التميمي

الأخبار الرئيسية

مستوطنات - ارشيف

المخابرات الفلسطينية تحبط صفقة لتسريب أراض للمستوطنين تورط فيها عملاء وسماسرة

حماس - ارشيف

حماس : على السلطة تقديم خطوات نحو غزة وموقفنا من المشاركة في جلسات المجلس المركزي خلال ايام

المالكي

ما وراء الكاميرات: لماذا ترك المالكي منصته الاعلامية في لقاء عمان ؟

مجدلاني - ارشيف

قرارات قادمة تتخذها السلطة الفلسطينية لحسم العلاقة مع إسرائيل منتصف الشهر الحالي

وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

الاتصالات الفلسطينية