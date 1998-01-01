بوتشيتينو يفتح الباب أمام رحيل هاري كين عن توتنهام

وكالات / سما /

فتح ماوريسيو بوتشيتينو ، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، الباب أمام رحيل مهاجمه هاري كين مستقبلاً في حال تلقى عرضاً مميزاً من الفرق التي ترغب في ضمه .

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية ” من المستحيل إجبار هاري كين على البقاء في توتنهام لو وصل عرض ضخم للفريق ” .

وأضاف ” هاري كين لاعب مميز وهو يحب توتنهام ، لكن يجب أن نكون أذكياء ونعلم كيف نتعامل مع الموقف ونلبي احتياجات اللاعبين للبقاء ، لأنك لا يمكنك إجبار اللاعبين على الاستمرار لفترة طويلة ” .

واختتم حديثه بالتطرق لانتقال فيليب كوتينيو إلى نادي برشلونة ” هذا يبين لك صعوبة الحفاظ على لاعبيك ، ليفربول أحد أفضل الفرق تاريخياً وانظروا حينما أراد كوتينيو الرحيل فمن الصعب بقاؤه ” .