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أرسنال يحدد ثمن الاستغناء عن والكوت

الإثنين 08 يناير 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرسنال يحدد ثمن الاستغناء عن والكوت



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إنجليزية, أن أرسنال يستهدف الحصول على 35 مليون جنيه إسترليني، مقابل بيع لاعبه ثيو والكوت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن أرسنال لن يقبل ببيع والكوت بأقل من 35 مليون جنيه إسترليني، ويطمح للحصول على مقابل مناسب، على غرار الذي ناله عقب ترك لاعبه السابق أليكس تشامبرلين إلى ليفربول الصيف الماضي.

وأوضحت "صن" أن إدارة "الغانرز" ترغب في استغلال تنافس ساوثهامبتون وإيفرتون ونيوكاسل على ضم اللاعب خلال الشتاء، لترفع سعره التسويقي إلى 35 مليون جنيه استرليني.

ويشعر والكوت بالحيرة بخصوص الانضمام إلى ساوثهامبتون، رغم أنه الفريق الأكثر جدية في ضمه، بسبب الخوف من هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

يشار إلى أن والكوت لعب 12 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع البطولات, وأحرز 4 أهداف وصنع 5 أخرى, علما أن عقده ينتهي في 2019.

#أرسنال #الكوت

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