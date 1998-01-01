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العلوم والتكنولوجيا ومنتدى الفن الفلسطيني يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

الإثنين 08 يناير 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العلوم والتكنولوجيا ومنتدى الفن الفلسطيني يوقعان مذكرة تفاهم مشترك



خانيونس / سما /

وقعت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا ومنتدى الفن الفلسطيني مذكرة تفاهم مشترك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الأستاذ سعد كريّم وعدد من ذوي العلاقة من الطرفين.

وخلال مراسم التوقيع أشاد د. أبو شنب بدور الفن الفلسطيني في تعزيز المصالحة الفلسطينية وتصويب ثقافة المجتمع نحو القيم الأصيلة، مؤكداً على أهمية توظيف الفن الهادف لتعزيز صورة التعليم التقني في المجتمع الفلسطيني ونشره عبر الأجيال الحالية والقادمة، مرحباً بتوطيد علاقات الكلية مع كافة المؤسسات المجتمع الفلسطيني.

بدوره أوضح أ. كريّم أن الكلية من الكليات التقنية والمهنية الرائدة في قطاع غزة تساهم بشكل كبير برفد المجتمع الفلسطيني بالوظائف التقنية والمهنية بشكل دائم، مبيناً حرص منتدى الفن على بناء علاقات ثنائية مع الكلية للعمل بشكل مشترك لخدمة الطلبة عبر تنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة.

بدوره أوضح منسق الاتفاقية ورئيس قسم العلاقات العامة بالكلية الأستاذ محمود رفيق الفرا بأنه سيتم اطلاق برامج تدريبية ومهنية بمقتضى هذا الاتفاق مع التحضير في الفترة القادمة ليوم دراسي يتناول صناعة الأفلام الوثائقية لخدمة القضايا الوطنية ومعالجة مشاكل المجتمع الفلسطيني.

#العلوم والتكنولوجيا #تفاهم

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