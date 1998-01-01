جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب البردويل نرفض قانون القدس الموحدة وندعو لمواجهته بقوة

الإثنين 08 يناير 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

طالب النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. صلاح البردويل بإعادة صياغة الوعي الفلسطيني لمواجهة القرارات الصهيونية التي تستهدف أرضنا وشعبنا الفلسطيني مؤكدا رفض قانون القدس الموحدة الصهيوني وأن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي وهو تعدي على الأرض الفلسطينية 

وقال النائب البردويل في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية بالكتلة (3-1):" نحن كشعب فلسطيني كبرلمانيين وكساسة فلسطينيين نرفض رفضا ًباتاً هذا القرار ونعتقد انه غير قانوني وغير شرعي وهو تعدي على الأرض الفلسطينية وهذا القرار لن يأتي إلا من وحي الاستقواء القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال"

وأضاف البردويل: هذه مؤامرة كبيرة جدا ًولكن اعتقد أنها فرصة لان تجتمع الأمة العربية والشعب الفلسطيني وكل قوى الشعب الفلسطيني على أساس من فهم الحقيقة لم يعد هناك لبس في ان الولايات المتحدة الامريكية هي حليفة لدولة الاحتلال وأن رعايتها لعملية التسوية هي كذبة كبيرة جدا"

أشار البردويل لأهمية موضوع الوحدة الفلسطينية ووحدة المؤسسات الفلسطينية ووحدة الكلمة الفلسطينية والنأي عن التفرد بالقرار والنأي عن الأساليب المهلكة التي اتخذتها حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مبيناً أننا نحتاج لخطوات كبيرة جدا لمواجهة القرار الصهيوني تبدأ بالوحدة الفلسطينية.

وأوضح البردويل ان هذا الاحتلال جاء بقرار باطل وما بني علي باطل فهو باطل وكل ما يبنى على الباطل فهو باطل القضية قضية قوة وضعف واستقواء بغطرسة القوة الامريكية والأوروبية واستقواء بالضعف العربي والتشتت العربي

ودعا البردويل لاستعادة كل عناصر القوة الفلسطينية والعربية والإسلامية ووضع حد لأي قرار من الأساس حتى وجود دولة الاحتلال على أرضنا باطل

#صلاح البردويل

أخبار ذات صلة

فتح لـ"سما": نرفض الاعتداء على المواطنين كما نرفض إهانة المؤسسة الأمنية

بردويل - ارشيف

البردويل : قرار الإدارة الامريكية حول القدس مساس بآية من آيات قراننا وخياراتنا مفتوحة

النائب مشير المصري : نحن للتحرير أقرب وخيارنا المقاومة وبوصلتنا نحو القدس

الشعبية: الأوضاع في غزة كارثية وندعو مصر للضغط من أجل عقد الإطار القيادي بالقاهرة

مشتهى - ارشيف

مشتهى: اتفاق 2011 أرضية حوارات القاهرة وندعو مصر لفتح معبر رفح

غزة - ارشيف

الخضري : الخدمات الانسانية في غزة تنهار وندعو الامم المتحدة لانشاء صندوق طوارئ عاجل

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء

استشهاد قسامي إثر انفجار عرضي في جباليا شمال قطاع غزة

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

صور : طاقم طبي سعودي ينجح في فصل توأم سيامي من غزة

وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

ملابس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية.. والجهات الرسمية ترد

فيديو: سمكة مقلية "تنبعث حية" على طبق صيني!

الأخبار الرئيسية

مجدلاني - ارشيف

قرارات قادمة تتخذها السلطة الفلسطينية لحسم العلاقة مع إسرائيل منتصف الشهر الحالي

وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

نتنياهو

نتنياهو يشن هجوما على " أونروا " ويدعو لاغلاقها والوكالة ترد

أبو مرزوق

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

الاتصالات الفلسطينية