النائب البردويل نرفض قانون القدس الموحدة وندعو لمواجهته بقوة

غزة / سما /

طالب النائب عن كتلة التغيير والاصلاح د. صلاح البردويل بإعادة صياغة الوعي الفلسطيني لمواجهة القرارات الصهيونية التي تستهدف أرضنا وشعبنا الفلسطيني مؤكدا رفض قانون القدس الموحدة الصهيوني وأن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي وهو تعدي على الأرض الفلسطينية

وقال النائب البردويل في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية بالكتلة (3-1):" نحن كشعب فلسطيني كبرلمانيين وكساسة فلسطينيين نرفض رفضا ًباتاً هذا القرار ونعتقد انه غير قانوني وغير شرعي وهو تعدي على الأرض الفلسطينية وهذا القرار لن يأتي إلا من وحي الاستقواء القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال"

وأضاف البردويل: هذه مؤامرة كبيرة جدا ًولكن اعتقد أنها فرصة لان تجتمع الأمة العربية والشعب الفلسطيني وكل قوى الشعب الفلسطيني على أساس من فهم الحقيقة لم يعد هناك لبس في ان الولايات المتحدة الامريكية هي حليفة لدولة الاحتلال وأن رعايتها لعملية التسوية هي كذبة كبيرة جدا"

أشار البردويل لأهمية موضوع الوحدة الفلسطينية ووحدة المؤسسات الفلسطينية ووحدة الكلمة الفلسطينية والنأي عن التفرد بالقرار والنأي عن الأساليب المهلكة التي اتخذتها حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مبيناً أننا نحتاج لخطوات كبيرة جدا لمواجهة القرار الصهيوني تبدأ بالوحدة الفلسطينية.

وأوضح البردويل ان هذا الاحتلال جاء بقرار باطل وما بني علي باطل فهو باطل وكل ما يبنى على الباطل فهو باطل القضية قضية قوة وضعف واستقواء بغطرسة القوة الامريكية والأوروبية واستقواء بالضعف العربي والتشتت العربي

ودعا البردويل لاستعادة كل عناصر القوة الفلسطينية والعربية والإسلامية ووضع حد لأي قرار من الأساس حتى وجود دولة الاحتلال على أرضنا باطل