أنين القيد: 640 فلسطينياً اعتقلوا خلال ديسمبر الماضي

رام الله / سما /

واصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها، في الضفة والقدس المحتلتين، حيث طالت الاعتقالات خلال الشهر الماضي 640 فلسطينياً وفقاً لإحصائية جديدة "لأنين القيد".

ومن بين المعتقلين خلال شهر ديسمبر الماضي، 81 طفلاً أغلبهم من مدينتي القدس والخليل المحتلتين، وقد تعرض معظم الأطفال للضرب الشديد، ومن بينهم الطفل فوزي الجنيدي الذي ظهر على الفضائيات وهو محاط بأكثر من 20 جندياً وقد تعرض للتعذيب الشديد.

وطالت الاعتقالات 21 فلسطينية بينهن عدد من الطفلات، حيث تعرضن للتعذيب والتحقيق المتواصل لأكثر من 24 ساعة دون راحة، كما كشفت الأسيرة عهد التميمي وبنت عمها المحررة نور التميمي.

وبينت "أنين القيد" أن مخابرات الاحتلال أصدرت 108 أمر اعتقال إداري، في الشهر الماضي، بينها 33 أمراً جديداً بحق أسرى محررين وطلاب جامعات ونشطاء.

وفي سياق متصل دخل 26 أسيراً أعواماً جديدة في معتقلات الاحتلال، خلال ديسمبر الماضي، وبعضهم تجاوز أكثر من 20 سنة متواصلة في المعتقلات.

وكشفت "أنين القيد" أن محاكم الاحتلال العسكرية فرضت مبلغ 867.200 شاقل، كغرامات على عائلات الأسرى خلال الشهر الماضي، ضمن سياستها لإرهاق الأسرى وعائلاتهم.

وأكدت "أنين القيد" أن حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال، تصاعدت بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، في سبيل منع أي حراك