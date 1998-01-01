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جهاز "المخابرات العامة" يحبط مخططا لتسريب أراضٍ للاحتلال

الإثنين 08 يناير 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز "المخابرات العامة" يحبط مخططا لتسريب أراضٍ للاحتلال



رام الله - سما -

 تمكّن جهاز المخابرات العامة في محافظة قلقيلية، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، من اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال .

وكشف جهاز المخابرات العامة، على موقعه الالكتروني اليوم الاثنين، أنه تمكّن من اعتقال أربعة أشخاص أحدهم محام، مشتبه بتورطهم في التخطيط لبيع أراض لجهات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة تقع في مناطق القدس، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم، وداخل أراضي 1948.

وأوضح أن أحد العملاء الهاربين إلى إسرائيل، إضافة الى أحد السماسرة من أراضي 1948، قاما بالتنسيق لتمرير هذه الصفقة التي تقدر قيمتها لو تمت بحوالي 8 ملايين دينار أردني .

وأضاف الجهاز: بعد اكتمال إجراءات المتابعة الاستخبارية من قبل جهاز المخابرات العامة، تم اعتقال المشتبه فيهم، ووقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخططا لتسريب آلاف الدونمات لصالح الاحتلال، مشيرا إلى إحالة الموقوفين وملف القضية الى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية .

وأهاب جهاز المخابرات العامة بالمواطنين، توخي الحيطة والحذر في أي عملية بيع أراض، والتأكد من كل الإجراءات بأنها وفق القانون، وخصوصا في القدس المحتلة، والمناطق الحدودية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وإبلاغ الجهات المختصة عن أية حالة يشك فيها بشبهة عملية تسريب أراض لصالح الاحتلال، لما يشكل هذا الأمر من تهديد خطير للأمن القومي .

#المخابرات الفلسطينية #تسريب #احتلال

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