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الوطنية موبايل تطلق حملة نوعية وغير مسبوقة

الإثنين 08 يناير 2018 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوطنية موبايل تطلق حملة نوعية وغير مسبوقة



غزة / سما /

اطلقت شركة الوطنية موبايل اليوم حملة نوعية تقتحم فيها سوق الاتصالات من اوسع ابوابها تحت شعار " شوف يا كبير.. عروض الأحمر تكسير" 

لا يخفى على أحد بأن المنافسة اصبحت اكثر حدة بعد دخول الوطنية سوق الاتصالات بقطاع غزة قبل ثلاثة اشهر ، الحملة  تناسب الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المواطن الغزي ، لاسيما وان العرض الامثل في الحملة يتماشى مع قدرة الجميع.

حيث سيتمتع المشتركين في قطاع غزة بدقائق لا نهائية وعدد رسائل غير محدود وذلك في العرض الامثل ضمن الحملة مقابل سعر يتناسب مع كافة شرائح المجتمع .

وفيما يلي توضيح للحملة :

لمشتركي الدفع المسبق الحاليين والجدد في غزة

اتصل مجانا على #555* واختار العرض اللي بناسب احتياجك من دقائق ورسائل وانترنت.

جدول

الشروط و الأحكام

  • الحملة تشمل جميع مشتركي الدفع المسبق في غزة الحاليين والجدد

  • الحزم تتجدد بشكل تلقائي عند انتهاء الصلاحية

  • في حال عدم توفر رصيد كافي لتجديد الحزمة، تجدد تلقائيا فور توفر الرصيد

  • حزمة الدقائق اللا محدودة خاضعة لسياسة الاستخدام العادل

  • وحدة التحاسب داخل الحزم هي بالدقيقة

  • بإمكان المشترك تفعيل أو إلغاء الحزم من خلال الاتصال على #555*

  • تستمر الحملة حتى تاريخ 7/2/2018 ,ويستمر تجديد الحزم حتى تاريخ 31/3/2018

  • الاسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة

#الوطنية موبايل #الاسعار

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