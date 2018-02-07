الوطنية موبايل تطلق حملة نوعية وغير مسبوقة

غزة / سما /

اطلقت شركة الوطنية موبايل اليوم حملة نوعية تقتحم فيها سوق الاتصالات من اوسع ابوابها تحت شعار " شوف يا كبير.. عروض الأحمر تكسير"

لا يخفى على أحد بأن المنافسة اصبحت اكثر حدة بعد دخول الوطنية سوق الاتصالات بقطاع غزة قبل ثلاثة اشهر ، الحملة تناسب الوضع الاقتصادي الراهن الذي يعيشه المواطن الغزي ، لاسيما وان العرض الامثل في الحملة يتماشى مع قدرة الجميع.

حيث سيتمتع المشتركين في قطاع غزة بدقائق لا نهائية وعدد رسائل غير محدود وذلك في العرض الامثل ضمن الحملة مقابل سعر يتناسب مع كافة شرائح المجتمع .

وفيما يلي توضيح للحملة :

لمشتركي الدفع المسبق الحاليين والجدد في غزة

اتصل مجانا على #555* واختار العرض اللي بناسب احتياجك من دقائق ورسائل وانترنت.

الشروط و الأحكام