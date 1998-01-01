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الاحتلال يصادر أكثر من (2000) بحث وكتاب دراسي للأسرى في معتقل "هداريم"

الإثنين 08 يناير 2018 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

صادرت إدارة مصلحة معتقلات الاحتلال أكثر من (2000) بحث وكتاب دراسي للأسرى في معتقل "هداريم"، بادّعاء احتوائها على "قضايا أمنية".

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني عقب زيارته لعدد من الأسرى، أن الأسرى أكّدوا أن هذه الخطوة هي لمواجهة مواصلتهم التّعلّم والتّعليم والحصول على الشهادات الجامعية بالرغم من اعتقالهم والحكم عليهم بالمؤبدات والسّنوات الطويلة.

وأوضح نادي الأسير أن معتقل "هداريم"، والذي يضمّ نحو (120) أسيراً؛ هو المعتقل الوحيد الذي يتمكّن فيه بعض الأسرى من مواصلة التّعليم العالي، ويقوم فيه أسرى من ذوي الشهادات العليا بتدريس زملائهم ومتابعة إعدادهم للأبحاث.

#الاحتلال #هداريم

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