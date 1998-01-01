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الاحتلال يحتجز مواطنا ويداهم بلدات بالخليل

الإثنين 08 يناير 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، مواطنا من بلدة سعير لساعات، وداهمت عدة بلدات، ونصبت حواجز على مداخل مدينة الخليل، والبلدات المجاورة لها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زيد موسى العرامين، عقب دهم منزله في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وأطلقت سراحه أثناء انسحابها بعد ساعات على مدخل البلدة، لمعاناته ظروفا صحية صعبة.

وأضافت أن قوة من جيش الاحتلال داهمت بلدات يطا، وبني نعيم، وبيت عوا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل، والبلدات المجاورة، حيث نصبت حاجزا بمنطقة زيف شمال شرق يطا، وآخر على فرش الهوى شمال غرب مدينة الخليل، وعملت على إيقاف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال

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