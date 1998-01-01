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الأونروا ردا على نتنياهو : مهامنا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين 08 يناير 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا ردا على نتنياهو : مهامنا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة



القدس المحتلة / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع إن مهام ولاية الوكالة تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك ردا على الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس على الوكالة.

كان نتنياهو قال أمس إن الوكالة "تكرس قضية اللاجئين (الفلسطينيين) وما يسمى بحق العودة من أجل القضاء على دولة إسرائيل"، ودعا إلى "زوال هذه الوكالة".

وقال مشعشع في بيان، :"ما يعمل على إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف الصراع في سياق محادثات السلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع الدولي".

وشدد على أن الأونروا مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.

جاء هجوم نتنياهو بعد أيام من تهديد أمريكي بقطع المساعدات عن الوكالة حتى يعود الجانب الفلسطيني لطاولة المفاوضات مع إسرائيل. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا وقدمت تعهدات بنحو 370 مليون دولار حتى 2016، وفقا للموقع الإلكتروني للوكالة.

وتحذر منظمات فلسطينية من أن أي تقليص لخدمات الوكالة سيشكل خطرا على حياة نحو 75% من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.

#الأونروا #نتنياهو #هجوم

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