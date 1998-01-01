"أمير القلوب" يفوز باستطلاع الفيفا ويحصد لقب أفضل لاعب بتاريخ مصر

القاهرة / وكالات /

فاز النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2018، بالاستطلاع الذي أجرته الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم، على موقع "تويتر"، لأفضل لاعب مصري في التاريخ.



ودشّنت صفحة المونديال، استطلاعاً لاختيار أفضل لاعب مصري، انحصر بين محمد أبو تريكة الملقب بـ"أمير القلوب"، ومحمد صلاح المحترف في ليفربول الإنكليزي، والثنائي المعتزل محمود الخطيب وحسام حسن.



وقالت الصفحة، إن "أبو تريكة، فاز بالاستطلاع بعد اكتساح منافسيه، حيث حصل على نسبة 56% من الأصوات، مقابل 36% لصلاح، و6% للخطيب و2% لحسام حسن.



وشارك في الاستطلاع حوالي 111 ألف مشجع من مختلف دول العالم.