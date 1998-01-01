وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

القدس المحتلة / سما /

قال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه ليس لدى إسرائيل أي مصلحة في أن يكون هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضح شتاينتز في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أن سياسة إسرائيل كانت دوما هي الضغط على حماس ولكن دون الوصول إلى أزمة إنسانية بغزة.

وشارا إلى أن الأسرة الواحدة بغزة ستتحصل على 8 ساعات يوميا دون الحصول على الكهرباء طوال أو معظم اليوم.

وأضاف: "لا نريد أن تصل الأوبئة من القطاع الى "إسرائيل"، نحن ندخل كل شيء إلى غزة ولا نريد أن نخلق أزمة إنسانية".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية عادت للتكفل من جديد بدفع المبالغ المالية لإمدادهم بثماني ساعات كهرباء.

وعلّق شتاينتس على وكالة "الانروا"، بالقول: "إن المنظمة تكرس وجود قضية اللاجئين وعلى المانحين إن يحولوا المال لكي يحلوا الازمة الإنسانية لا ىان يبقوا قضية اللاجئين كما هي".