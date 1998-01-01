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الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بالضفة ويستهدف الصيادين بغزة ويتوغل شرق خانيونس

الإثنين 08 يناير 2018 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بالضفة ويستهدف الصيادين بغزة ويتوغل شرق خانيونس



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، 17 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

وفي قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون وقوع إصابات.

كما  توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشرق من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين بالقرب من بلدة الفخاري، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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