فتح: لن تستطيع امريكا وإسرائيل فرض صك استسلام على الفلسطينيين

رام الله /سما/

اكدت حركة فتح أن معركة القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني هي معركة الوجود والهوية الوطنية والدولة، وهي عاصمة دولة فلسطين السياسية وجزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين المحتلة، ولا حل دون القدس عاصمتنا الابديه

وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري اسامه القواسمي في تصريح صحفي ، أن قرار ترامب المتعلق بالقدس، المرفوض على كل المستويات ،والمخالف للشرعية الدوليه، هو تماما كما ينتزِع الروح و القلب من الجسم ، ويدعي باطلا أن هذا حقه الطبيعي دون وجه حق ، أو حتى منطق يمكن أن يفهمه أحدا في العالم الذي عبر عن موقفه في مجلس الامن والامم المتحده ،الا القله من أصحاب النفوس المريضه التي يمكن شراءهم بمال او ابتزاز او تهديد

وأكد القواسمي أن معركة القدس هي معركة الوجود الفلسطيني، وأننا في حركة فتح مستمرون في نضالنا و تصدينا لهذا القرار المشؤوم، ولكافة الاجراءات والقرارات الاسرائيلية العنصرية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا وروياتنا الصادقه، ومحاولاتهم لتزوير التاريخ وخلق وقائع اختلقوها من وحي خيالهم، وأن امريكا واسرائيل واهمين إن ظنوا أنهم يستطيعون فرض صك استسلام على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وأن حركة فتح لم تتعب من النضال، وهي على أتم الاستعداد والجاهزية لمواصلة النضال الكفاح والتصدي لكل المؤامرات.