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الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة حربية للتحالف بمحافظة صعدة اليمنية

الأحد 07 يناير 2018 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة حربية للتحالف بمحافظة صعدة اليمنية



صنعاء /وكالات/

اعلنت جماعة انصار الله الحوثية اليوم الأحد اسقاط طائرة حربية تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين / 242 كيلوا مترا شمال صنعاء./ وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الدفاعات الجوية (التابعة لها) "أسقطت طائرة حربية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في أجواء محافظة صعدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتقود السعودية تحالفا عسكريا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية.

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