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مؤلف "غضب ونار" : السعوديون والمصريون على وشك الانهيار

الأحد 07 يناير 2018 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤلف "غضب ونار" : السعوديون والمصريون على وشك الانهيار



نيويورك ـ وكالات -

تحدث الصحفي الأمريكي الشهير مايك وولف في كتابه الذائع الصيت "نار وغضب" عن تفاصيل الخطة الأمريكية لحل أزمة الشرق الأوسط.

وكان وولف في إحدى الفترات من المقربين لإدارة دونالد ترامب وعلى صلة وثيقة بالأشخاص المحيطين بالرئيس الذي أحب إحدى مقالاته التي نشرت في عام 2016.

وفي التفاصيل يشير الصحفي إلى أن مؤلف برنامج حل "الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي" ليس إلا ستيفن كيفين بانون (من مواليد 1953) الذي تولى رئاسة المكتب الانتخابي لترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية وشغل بعد ذلك منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية، وأدخله ترامبمجلس الأمن القومي في يناير 2017 ثم عزله من هناك في أبريل من نفس العام وغادر البيت الأبيض.

ويصف وولف كيف تحدث بانون عن خطته (خلال عشاء في مانهاتن) وقال: " يعمل ترامب لوضع خطة للحل. وهي خطته فعلا. في اليوم الأول نقوم بنقل السفارة إلى القدس. ونتنياهو يؤيد ذلك من أعماقه، ويؤيد ذلك بحرارة أيضا شيلدون أديلسون( رجل أعمال وملياردير يهودي أمريكي يؤيد إسرائيل بقوة).. نحن نعرف وندرك على ما سنقدم عليه... دعونا نعطي الضفة الغربية للأردن، وغزة - لمصر".

لندعهم يحلون المشاكل هناك أو يغرقون في المحاولات. السعوديون على وشك الانهيار. والمصريون على حافة الانهيار أيضا. الجميع يخافون الفرس لحد الموت ويخشون ما يجري في اليمن وسيناء وليبيا. ولذلك، روسيا هي المفتاح. هل روسيا فعلا سيئة؟ أجل هم فتيان أشرار. ولكن العالم مليء بالأشرار".

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