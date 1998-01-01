انفجار بمقر فصيل مسلح في إدلب يسقط عشرات القتلى والجرحى

دمشق/وكالات/

تناقل نشطاء أنباء تحدثت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة إدلب السورية.

مصادر قالت عن سقوط 25 قتيل كحصيلة أولية نتيجة إنفجار المفخخة في مدينة إدلب.

واستهدف التفجير مقرا لمقاتلين اسيويين يقاتلون الى جانب الفصائل الاسلامية المتطرفة في مدينة ادلب في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وبالاضافة الى عرب، يقاتل إلى جانب الفصائل الاسلامية المتطرفة في سوريا مسلحون من دول آسيوية، خصوصاً من وسط آسيا فضلاً عن الأويغور من اقليم شينجيانغ الصيني.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدف تفجير كبير مساء الاحد مقر فصيل أجناد القوقاز في مدينة ادلب موقعاً 18 قتيلاً، بينهم مدنيون"، من دون أن يحدد عدد القتلى من مقاتلين ومدنيين.

ولم يتمكن المرصد السوري من تحديد ما اذا كان التفجير ناتجاً عن سيارة مفخخة او استهداف بطائرة من دون طيار لقوات التحالف الدولي او روسيا، إلا ان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن سيارة مفخخة.

ونشر النشطاء صورا ومقطع فيديو أكدوا أنها لموقع التفجير، فيما تضاربت الأنباء حول موقعه.