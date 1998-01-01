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توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

الأحد 07 يناير 2018 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة



غزة / سما /

أكد محمد ثابت مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن تحسناً سيطرأ على جدول وصل التيار الكهربائي في القطاع، عقب استلام كمية الكهرباء الإسرائيلية.

وقال ثابت في  تصريحات صحفية ، إن المواطنين في جميع محافظات القطاع سيلمسون تحسناً في جدول الكهرباء ابتداء من الليلة، مشيراً الى أن طواقم الشركة بدأت بتحميل كمية الكهرباء الإسرائيلية 50 ميجا واط، ليصل إجمالي الكهرباء الإسرائيلية لغزة 120 ميجا واط.

وأضاف أن الخطوط المصرية لا تزال متذبذبة، حيث تعطل خطيّ غزة 1 وغزة 2، ويعمل حاليا خط فلسطين والذي يزود القطاع بـ 4 ميجا واط، بينما تنتج محطة توليد الكهرباء بغزة 55 ميجا واط من الكهرباء.

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