جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان لعهد التميمي

الأحد 07 يناير 2018 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان لعهد التميمي



القاهرة / وكالات /

 أكدت الفنانة المصرية شريهان أن إدارة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي حذف رسالة وجهتها للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

ونشرت شريهان في تغريدة على "تويتر" صورة للرسالة المحذوفة، التي جاء في مقدمتها: "صغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد للكرامة والصمود والعزة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا".

وأضافت: "ابنتي وأنا أحسبك ابنتي..عفوًا وأعتذر.. بل ابنة الأمة العربية بأكملها.. شاهدت في عينيكِ الكبرياء والأمل، الشجاعة والإصرار والدفاع عن الحق، شاهدت نُورا وسط ظلام كئيب كارثي حقًا طال عليه الانتظار.. شاهدت ذَهَب شمس فلسطين الأصلي والأصيل، نُور بديع نقي يبشر بصباح مستقبل أكيد قادم لا محالة وشاء من شاء وأبى من أبى فلا يصح يا ابنتي إلا الصحيح.. شاهدت حياة وبراءة وسعادة أرواح شهدائنا الأبرياء ورحمة الله على شهيد الظلم والقهر والاستبداد واللا إنسانية.. محمد الدرة".
 
وتابعت: "أتألم وأتأسف وأنا أُرسل لكِ رسالتي هذه وأنتِ في ثّالث أسبوع من اعتقالك ظلمًا واستبدادًا وعدوانًا مقيدة قهرًا في سجون الاحتلال الصهيوني المغتصب بدم بارد.. وأتمنى أتمنى أتمنى أن يأتي يوم ما.. إن كان في العمر بقية وأضمك في صدري وأقبل جبينك شرفًا ثم تأخذيني من يدي وتذهبي بي لقراءة الفاتحة على ابني الشهيد محمد الدرة وغيره الكثير من شهدائنا النبلاء الشرفاء الأبرياء.. دعائي وسلامي لكِ يا صغيرتي.. أقبل جبينك وقلبك الصَّغير.. أقبل قلب حَبيبَتي نور، أقبل قلب ناريمان والدتك.. أقبل قلب والدك وجميع أفراد أسرتك الكريمة".

#إنستغرام #حذف #شريهان #عهد التميمي
5a52256395a597283e8b4603

أخبار ذات صلة

شريهان

رسالة مؤثرة من النجمة المصرية شريهان لـ"عهد التميمي"

شريهان توجه رسالة قوية لـ”ضرتها” اسعاد يونس على انستغرام

الفنانة المغربية سميرة سعيد توجه رسالة لأطفال غزة .. ماذا قالت!؟«شاهد»

صور| لأول مرة.. هذه الفنانة المشهورة هي ابنة الفنانة شيرين!

شريهان في إطلالة رشيقة مع حفيدتها – صورة

شيرهان

هذا ما تمنته شريهان بعد قرار دونالد ترامب!

الأكثر قراءة اليوم

بموافقة نتنياهو: “عقل” ترامب نصحه بـ”إغراق” الأردن ومصر.. ما علاقة غزة والضفة ؟

صور وفيديو: من هي“قوة السيف الأجرب”..كتيبة بن سلمان التي تعتقل الأمراء ؟

ابو عمرو يكشف: تقدم في قضية الموظفين و الرواتب و الكهرباء

هارتس : التقليصات الامريكية في تمويل "الاونروا" ستؤدي الى فصل 12 الف مدرس في غزة والضفة

كتاب” نار وغضب” الامريكي: محمد بن سلمان ابلغ كوشنر..” أنا رسغ يدكم .. ويمكنكم الاعتماد علي

ملابس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية.. والجهات الرسمية ترد

تعرف على سجن "الحاير" الذي استقبل الأمراء المعتقلين في السعودية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو يشن هجوما على " أونروا " ويدعو لاغلاقها والوكالة ترد

كهرباء غزة -ارشيفية

وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

أبو مرزوق

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

زياد أبو عمر

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

عزام الاحمد

عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء

الاتصالات الفلسطينية