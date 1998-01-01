إنستغرام يحذف رسالة الفنانة شريهان لعهد التميمي

القاهرة / وكالات /

أكدت الفنانة المصرية شريهان أن إدارة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي حذف رسالة وجهتها للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

ونشرت شريهان في تغريدة على "تويتر" صورة للرسالة المحذوفة، التي جاء في مقدمتها: "صغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد للكرامة والصمود والعزة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا".

وأضافت: "ابنتي وأنا أحسبك ابنتي..عفوًا وأعتذر.. بل ابنة الأمة العربية بأكملها.. شاهدت في عينيكِ الكبرياء والأمل، الشجاعة والإصرار والدفاع عن الحق، شاهدت نُورا وسط ظلام كئيب كارثي حقًا طال عليه الانتظار.. شاهدت ذَهَب شمس فلسطين الأصلي والأصيل، نُور بديع نقي يبشر بصباح مستقبل أكيد قادم لا محالة وشاء من شاء وأبى من أبى فلا يصح يا ابنتي إلا الصحيح.. شاهدت حياة وبراءة وسعادة أرواح شهدائنا الأبرياء ورحمة الله على شهيد الظلم والقهر والاستبداد واللا إنسانية.. محمد الدرة".



وتابعت: "أتألم وأتأسف وأنا أُرسل لكِ رسالتي هذه وأنتِ في ثّالث أسبوع من اعتقالك ظلمًا واستبدادًا وعدوانًا مقيدة قهرًا في سجون الاحتلال الصهيوني المغتصب بدم بارد.. وأتمنى أتمنى أتمنى أن يأتي يوم ما.. إن كان في العمر بقية وأضمك في صدري وأقبل جبينك شرفًا ثم تأخذيني من يدي وتذهبي بي لقراءة الفاتحة على ابني الشهيد محمد الدرة وغيره الكثير من شهدائنا النبلاء الشرفاء الأبرياء.. دعائي وسلامي لكِ يا صغيرتي.. أقبل جبينك وقلبك الصَّغير.. أقبل قلب حَبيبَتي نور، أقبل قلب ناريمان والدتك.. أقبل قلب والدك وجميع أفراد أسرتك الكريمة".