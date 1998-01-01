جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

الأحد 07 يناير 2018 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء



القدس المحتلة / سما /

أوعز وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطانتس لإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء بعد أشهر من قرار إسرائيلي بتقليص إمداد غزة بالكهرباء، ويأتي هذا القرار بعد تنسيق مع كافة المستويات في إسرائيل ومن بينها الأمنية.

وتوجهت هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميغاواط من خطوط الكهرباء المغذية "للمحافظات الجنوبية"، وذلك كما كان معمولا به سابقا في قطاع غزة.

وعانى سكان قطاع غزة في الأشهر الأخيرة نقصا حادا في تزويد الكهرباء، وبالتالي فإن سكان القطاع عاشوا طوال أشهر على تيار كهربائي يتم تشغيله فقط لـ3 ساعات يوميا الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة في القطاع.

وكانت إسرائيل قد قررت تقليص الكهرباء لغزة بموجب قرار من السلطة الفلسطينية التي أمرت بوقف تسديد ثمن الكهرباء لشركة الكهرباء الإسرائيلية التي تزود غزة بالكهرباء على خلفية التصعيد بين حركتي فتح وحماس في تلك الفترة قبل أن يعود الطرفان الى طاولة المفاوضات والإعلان عن تفاهمات لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 خطوط كهرباء عالية الضغط لقطاع غزة قادرة على تغذية القطاع بما يصل إلى 120 ميغاواط، وسيتم الآن إعادة تعديلها على أن تعمل بكامل طاقتها في موعد لا يتجاوز يوم غد الإثنين.

#وزير الطاقة الاسرائيلي #كهرباء #غزة

أخبار ذات صلة

القناة السابعة:اسرائيل والسلطة تبحثان تزويد غزة بالكهرباء

الطاقة: وفد من الطاقة التركية يزور غزة غداً لدراسة ازمة الكهرباء

كحلون والحمدلله

الثاني من نوعه خلال شهر.. وزير المالية الاسرائيلي يلتقي الحمدلله بعد العيد

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال الاسرائيلي يأمر بتعزيز قواته على طول حدود قطاع غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف نقطة للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة

وزير التربية والتعليم- غزة

وزير التربية والتعليم يقرر إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

بموافقة نتنياهو: “عقل” ترامب نصحه بـ”إغراق” الأردن ومصر.. ما علاقة غزة والضفة ؟

صور وفيديو: من هي“قوة السيف الأجرب”..كتيبة بن سلمان التي تعتقل الأمراء ؟

ابو عمرو يكشف: تقدم في قضية الموظفين و الرواتب و الكهرباء

هارتس : التقليصات الامريكية في تمويل "الاونروا" ستؤدي الى فصل 12 الف مدرس في غزة والضفة

كتاب” نار وغضب” الامريكي: محمد بن سلمان ابلغ كوشنر..” أنا رسغ يدكم .. ويمكنكم الاعتماد علي

ملابس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية.. والجهات الرسمية ترد

تعرف على سجن "الحاير" الذي استقبل الأمراء المعتقلين في السعودية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو يشن هجوما على " أونروا " ويدعو لاغلاقها والوكالة ترد

أبو مرزوق

أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

زياد أبو عمر

غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

عزام الاحمد

عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء

مدارس الاونروا - غزة

هارتس : التقليصات الامريكية في تمويل "الاونروا" ستؤدي الى فصل 12 الف مدرس في غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية