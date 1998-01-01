وزير الطاقة الاسرائيلي يوعز بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء

القدس المحتلة / سما /

أوعز وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطانتس لإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء بعد أشهر من قرار إسرائيلي بتقليص إمداد غزة بالكهرباء، ويأتي هذا القرار بعد تنسيق مع كافة المستويات في إسرائيل ومن بينها الأمنية.

وتوجهت هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميغاواط من خطوط الكهرباء المغذية "للمحافظات الجنوبية"، وذلك كما كان معمولا به سابقا في قطاع غزة.

وعانى سكان قطاع غزة في الأشهر الأخيرة نقصا حادا في تزويد الكهرباء، وبالتالي فإن سكان القطاع عاشوا طوال أشهر على تيار كهربائي يتم تشغيله فقط لـ3 ساعات يوميا الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة في القطاع.

وكانت إسرائيل قد قررت تقليص الكهرباء لغزة بموجب قرار من السلطة الفلسطينية التي أمرت بوقف تسديد ثمن الكهرباء لشركة الكهرباء الإسرائيلية التي تزود غزة بالكهرباء على خلفية التصعيد بين حركتي فتح وحماس في تلك الفترة قبل أن يعود الطرفان الى طاولة المفاوضات والإعلان عن تفاهمات لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 خطوط كهرباء عالية الضغط لقطاع غزة قادرة على تغذية القطاع بما يصل إلى 120 ميغاواط، وسيتم الآن إعادة تعديلها على أن تعمل بكامل طاقتها في موعد لا يتجاوز يوم غد الإثنين.