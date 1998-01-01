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أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد

الأحد 07 يناير 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع فتح خلال العام الجديد



غزة / سما /

شكك عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح خلال العام الجديد، عازيًا ذلك لتنصل حركة فتح ورئيسها محمود عباس من تنفيذ المصالحة ومسارها السياسي الماضية به، مع ملاحظات في الوقت ذاته على اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة.

وقال أبو مرزوق في ندوة حوارية عقدتها مؤسسة الرسالة للإعلام بحضور نخبة من الكتاب والمحللين، ستنشر تفاصيلها في عدد صحيفة غدًا، "توقعي في العام الجديد لن يكون هناك مصالحة، ولن تمارس السلطة كامل مهامها في قطاع غزة"، مرجحًا أن تقدم فقط على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون التقدم بشكل حقيقي لترتيب البيت الفلسطيني.

وأبدى ملاحظات جوهرية على اتفاقات المصالحة الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين حركته وفتح فيما عرف باتفاق المصالحة 2017، مشيرا إلى أن الاتفاق "لم يشكل أرضية لمصالحة حقيقية".

وأوضح أن "كثيرا من القضايا كان الرهان فيها على الوسيط الذي يجب أن يفرضها على الطرفين "وبالتالي المصالحة تحتاج لوقفة ولا يمكن أن تستمر بهذا المسار"، على حد تعبيره.

#أبو مرزوق #مصالحة #فتح

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