الحساينة يعلن تخصيص عشر وحدات سكنية لأسر فقيرة في خانيونس

غزة / سما /

أعلن معالي وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد محمد الحساينة عن تخصيص عشر وحدات سكنية للأسر الفقيرة في منطقة البطن السمين ( نهر البارد ) غرب خانيونس ضمن مشاريع الإسكان الحكومية، حيث تعيش هذه الأسر بدون مأوى وسط ظروف صعبة وحياة أليمة ويقنطون في أماكن تنتشر فيها الأوبئة والأمراض .

وقال الوزير الحساينة بتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، نعلن عن تخصيص عشر وحدات سكنية في مشاريع الإسكان الحكومية لهذه الأسر التي تعيش بلا مأوى وسط ظروف حياتية صعبة للغاية .

وقام الوزير الحساينة بجولة تفقدية لأوضاع الأسر الفقيرة في منطقة البطن السمين ( نهر البارد ) في خاينونس وتفقد أحوالهم المعيشة خاصة وسط أجواء البرد الشديد، كما شملت الجولة زيارة أسر فقيرة في منطقة عبسان بخانيونس .