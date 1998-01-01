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3 إصابات إحداها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال قرب رام الله

الأحد 07 يناير 2018 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات إحداها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال قرب رام الله



رام الله / سما/


أصيب 3 شبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وصفت إحداها بالخطيرة، في المواجهات العنفة، التي اندلعت بين بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام قرية المزرعة الغربية، شمال غربي رام الله، اليوم الأحد.

وقالت مصادر طبية، إن إحدى الإصابات وصفت بالخطيرة، عقب إصابته بالرصاص الحي في الخاصرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين سجلت إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية المزرعة الغربية، وأقامت حاجزاً على مدخلها، وأخضعت المركبات لتفتيش والتدقيق في هويات ركابها.وأطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت.

و طارد الشبان قوات الاحتلال في الازقة، وأجبروا جيش الاحتلال على الانسحاب من القرية، وسط إلقاء كثيف للحجارة، وانتقلت المواجهات إلى المدخل الغربي لجامعة بيرزيت، حيث الحاجز العسكري.
 

#اصابات #الاحتلال الاسرائيلي #رام الله

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