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غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية

الأحد 07 يناير 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اللجنة الادارية القانونية تبحث تحديد الشواغر في الوظيفة العمومية



غزة / سما /

من المقرر ان تحدد اللجنة الإدارية القانونية عدد شواغر الوظيفة العمومية في اجتماعها المقبل في القطاع.

وقال زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة في غزة اليوم :" لقد تمكنا من وضع رقم تقريبي لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية بما يسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة وعدد من الخريجين.

واشار ابو عمرو الى انه وفي في الاجتماع المقبل سيتم الاعلان عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر،

ونفى ما يتردد من شائعات ومؤكدا على استمرار العمل بانسجام كامل وبمهنية .

#غزة #الشواغر #اللجنة الادارية القانونية

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