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عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء

الأحد 07 يناير 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء



باريس / وكالات /

اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد اجتماعه مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله .

وقال الاحمد في لقاء مع اذاعة مونت كارلو الدولية ان لقاءه بحسن نصر الله جاء بناء على طلبه ، وقد حظي طلبه ترحيبا من قبلنا.

واضاف الاحمد ان نصر الله اكد دعمه لنا ودعمه للنضال الشعبي السلمي الذي نقوم به وحيا المواقف الفلسطينية، وهذه مواقف نتفق معها.

واشار الاحمد الى ان نصر الله قال لنا نحن معكم ولم يقل لنا تعالوا معنا ، وبالتال نحن منفتحون على جميع الجهود والطاقات العربية والاسلامية وكل حركات التحرر العالمي التي تدعمنا لمجابهة الاحتلال.

#عزام الاحمد #نصر الله #لقاء

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