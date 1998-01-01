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الأغنى في العالم .. لاعب مغمور يمتلك 2300 سيارة فارهة

الأحد 07 يناير 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأغنى في العالم .. لاعب مغمور يمتلك 2300 سيارة فارهة



لندن/وكالات/

عندما يتردد السؤال: من أثرى لاعب كرة قدم في العالم؟ لا بد أن تذهب الأذهان إلى الثنائي الأفضل والأكثر شهرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلا أن الإجابة الحقيقية تشير إلى لاعب مغمور عمره 19 عاما لا يلعب في الفريق الأول بناديه.

ولم يحصل فايق البلقيه جناح ليستر سيتي الإنجليزي، على لقب "أثرى لاعب في العالم" من كرة القدم، بل لأنه ينتمي إلى العائلة الحاكمة في سلطنة بروناي، وعمه حسن البلقيه هو السلطان نفسه، الذي تقدر ثروته بأكثر من 20 مليار دولار.

بدأ فايق مسيرته في بريطانيا مع ساوثمبتون عام 2009، وانتقل إلى أرسنال ثم تشلسي قبل أن يستقر به المطاف في ليستر عام 2016، إلا أنه لم يتم تصعيده بعد للفريق الأول.

ولد فايق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأميركية، وسبق له تمثيل منتخب بروناي في 9 لقاءات، مسجلا هدفا واحدا.

وفايق هو نجل جفري البلقيه شقيق سلطان بروناي، الذي جنى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 15 سنة قضاها على رأس وكالة استثمار بروناي.

واشتهر جفري بحياة البذخ، حيث قيل إنه ينفق عشرات الملايين من الدولارات شهريا لشراء السيارات الفارهة والساعات الفخمة والهدايا الذهبية، ويعتقد أنه يمتلك أكثر من 2300 سيارة من أغلى العلامات.

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