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لجان المقاومة: المؤامرة على القضية الفلسطينية مكشوفة وكل الخيارات مفتوحة

الأحد 07 يناير 2018 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

أكدت لجان المقاومة في فلسطين بأن المؤامرة على القضية الفلسطينية باتت مكشوفة بأدواتها الخبيثة التي تستهدف حقنا الثابت والراسخ في فلسطين في محاولة بائسة  من بعض الأفاكين لإيجاد مشروعية للإحتلال الغاشم لأرضنا ومساهمة من خلال مواقفهم المخزية في تهويد القدس المحتلة .

وقالت لجان المقاومة لن تمر هذه المؤامرة الآثمة وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية وسيتمكن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية من إسقاط كافة المؤامرات بصمودهم ومقاومتهم الباسلة .

وأضافت لجان المقاومة بأن كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا ومقاومته ولن تكون هناك خطوط حمراء في التصدي للمؤامرة وإفشالها.

ودعت لجان المقاومة الشعوب العربية والإسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني والمشاركة في معركة  الدفاع عن مدينة القدس المحتلة مسرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى في مواجهة آلة التهويد الصهيونية المدعومة أمريكيا .

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