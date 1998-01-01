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الشعبية: البطريرك ثيوفليوس لص وفاسد يجب إقالته من منصبه

الأحد 07 يناير 2018 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: البطريرك ثيوفليوس لص وفاسد يجب إقالته من منصبه



رام الله /سما/

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بطريرك الروم الأرثذوكس " كيريوس ثيوفليوس" هو لص وفاسد وغير مرحب به في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب محاسبته ومحاكمته  وإقالته من منصبه على تورطه في تسريب وبيع الأراضي والأوقاف العربية في فلسطين المحتلة للكيان الصهيوني، فضلاً عن علاقاته المتشعبة مع دوائر الاحتلال خاصة الأمنية والعسكرية.

وأشادت الجبهة بموقف الإجماع الوطني والشعبي والديني في مدينة بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وعموم مدن الضفة والقدس وأهلنا في الداخل المحتل الرافض والمقاطع للزيارة والذي تصدى لموكب البطريرك الفاسد.

ودعت الجبهة الفعاليات الوطنية والشعبية والمؤسسات الرسمية إلى الاستمرار في الضغط من أجل عزل البطريرك والثلة الفاسدة المرتبطة به من أجل حماية الأوقاف الأرثذوكسية من السرقة، داعية قيادة السلطة إلى الالتزام بموقف الإجماع الشعبي بعدم التعاطي معه أو استقباله ومقاطعته ومتابعة موضوع تسريبه ونهبه لأراضي الوقف العربية.

#الشعبية #تيوفليوس #خائن

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