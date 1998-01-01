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صور : فصل توأم من غزة في السعودية.. انتهى التخدير و بدأت مرحلة القطع

الأحد 07 يناير 2018 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : فصل توأم من غزة في السعودية.. انتهى التخدير و بدأت مرحلة القطع



غزة / سما /

بدأت صباح اليوم الأحد عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني "فرح وحنين" بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، وذلك بناء على توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لصحيفة "سبق"، فإن الفريق الطبي أنهى مرحلة التخدير وتنظير المثانة والقسطرة، وبدأت مرحلة القطع للتوأم حنين وفرح.

وقال رئيس الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله الربيعة، الذي يجري العملية، إن نسبة نجاح العملية تصل إلى 70%، وإنه يتوقع أن تستغرق العملية مدة تصل إلى 15 ساعة، بحسب موقع "أخبار 24".

وكان الفريق الطبي والجراحي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي درس خلاله حالة التوأم السيامي، وقد اتضح أن التوأم "حنين" مكتملة ولديها مقومات الحياة، ولها طرف سفلي واحد، أما "فرح" فهي غير مكتملة وتعد توأما طفيليا، وليس لديها قلب، ولا رئة كما أن المخ غير مكتمل، وتعتمد اعتمادا كليا في الدورة الدموية على أختها "حنين".

وأوضح الدكتور الربيعة أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية الفصل للمحافظة على حياة التوأم "حنين"، وقد تم إبلاغ والدها بالحالة.

#توأم #غزة #السعودية
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