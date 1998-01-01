ملابس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية.. والجهات الرسمية ترد

الرياض / وكالات /

تفاجأ أحد المواطنين السعوديين وهو يتجول بأحد الأسواق التجارية الكبرى بمحافظة جازان، عندما شاهد ملابس البدلة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي معروضة في أحد المحال الشهيرة.

ووفقاً لما نشره موقع أخبار 24 السعودي، أكد المواطن أنه تقدم بشكوى إلى وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مطالباً بالتحقيق في الواقعة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، أكد "أن الجهات الرقابية تقوم بمعاقبة أي منشأة مخالفة، ويتم استدعاؤها لاستكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات النظامية".

وقال حساب على موقع تويتر حمل اسم "حدث عاجل" ويتابعه أكثر من مليوني شخص، أن وزارة التجارة قبضت على أصحاب محلات يقومون ببيع ملابس تحمل علم إسرائيل في الرياض، وتتوعدهم بعقوبات رادعة.

وتفتح هذه الواقعة أسئلة كثيرة حول كيفية استيراد هذه البضاعة في حال أنها لم تكن مصنعة في المملكة، وما الهدف من بيعها داخل السعودية؟ خاصة في ظل الحديث عن تقارب غير مسبوق بين الرياض وتل أبيب، تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون، وذكرته صحف غربية.