جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ملابس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية.. والجهات الرسمية ترد

الأحد 07 يناير 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملابس عسكرية إسرائيلية تباع في أسواق السعودية.. والجهات الرسمية ترد



الرياض / وكالات /

تفاجأ أحد المواطنين السعوديين وهو يتجول بأحد الأسواق التجارية الكبرى بمحافظة جازان، عندما شاهد ملابس البدلة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي معروضة في أحد المحال الشهيرة.
ووفقاً لما نشره موقع أخبار 24 السعودي، أكد المواطن أنه تقدم بشكوى إلى وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مطالباً بالتحقيق في الواقعة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، أكد "أن الجهات الرقابية تقوم بمعاقبة أي منشأة مخالفة، ويتم استدعاؤها لاستكمال الإجراءات وإيقاع العقوبات النظامية".

وقال حساب على موقع تويتر حمل اسم "حدث عاجل" ويتابعه أكثر من مليوني شخص، أن وزارة التجارة قبضت على أصحاب محلات يقومون ببيع ملابس تحمل علم إسرائيل في الرياض، وتتوعدهم بعقوبات رادعة.

وتفتح هذه الواقعة أسئلة كثيرة حول كيفية استيراد هذه البضاعة في حال أنها لم تكن مصنعة في المملكة، وما الهدف من بيعها داخل السعودية؟ خاصة في ظل الحديث عن تقارب غير مسبوق بين الرياض وتل أبيب، تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون، وذكرته صحف غربية.

#ملابس عسكرية #إسرائيلية #السعودية

أخبار ذات صلة

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

السعودية تحذر المقيمين والمواطنين

صاروخ -ارشيفية

الحوثيون يطلقون صاروخا بالستيا على السعودية

ترامب - ارشيف

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية

وقود السعودية - ارشيف

السعودية ترفع أسعار البنزين الى الضعف

محمد بن سلمان - ارشيف

السعودية تنفي زيارة أحد مسؤولي المملكة لإسرائيل سرا

الأكثر قراءة اليوم

الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "

وفاة إمام مصري فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت

وزير الخارجية السعودية يمازح الطيّار: هل ستأخذنا إلى تل أبيب ؟ (فيديو)

صور وفيديو: من هي“قوة السيف الأجرب”..كتيبة بن سلمان التي تعتقل الأمراء ؟

رسالة مؤثرة من النجمة المصرية شريهان لـ"عهد التميمي"

صور ..فلسطينيون يستقبلون المطران "ثيوفيلوس" بالأحذية والبيض ببيت لحم عشية العيد

الكهرباء : الجانب الاسرائيلي يُعيق إعادة 50 ميجاوات لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عزام الاحمد

عزام الاحمد : التقيت نصر الله بناء على طلبه وهذا ما دار خلال اللقاء

مدارس الاونروا - غزة

هارتس : التقليصات الامريكية في تمويل "الاونروا" ستؤدي الى فصل 12 الف مدرس في غزة والضفة

ترامب وستيف بانون

بموافقة نتنياهو: “عقل” ترامب نصحه بـ”إغراق” الأردن ومصر.. ما علاقة غزة والضفة ؟

كهرباء غزة - ارشيف

مصادر لـ"سما" : اسرائيل توافق على تزويد غزة بالـ 50 ميجاوات صباح اليوم الاحد بعد حل الاشكاليات الفنية

فتح - ارشيف

في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

الاتصالات الفلسطينية