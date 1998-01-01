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هؤلاء الأصدقاء يجب التمسك بهم

الأحد 07 يناير 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هؤلاء الأصدقاء يجب التمسك بهم



وكالات / سما /

فقط هناك قلّة من  الأصدقاء الذين يضيفون الفرح والحب والتفاهم الى حياتك. ففي هذا العصر، من المهم أن تحافظي على صديقك المرح وتتمسكي به خصوصاً لتتشاركي الأسرار الشخصية والأوقات الجميلة والعصيبة معه. فهناك  3 أنواع من الأصدقاء يجب التمسك بهم بشكل متقن.

الصديق الذي تعتمدي عليه

ليس من السهل الاعتماد على صديق، لذلك تمسّكي قدر المستطاع بالشخص الذي يشعرك بالراحة من خلال وجوده بشكل يومي في حياتك، لتعتمدي عليه في الاوقات العصيبة أو حتى في حياتك اليومية. فهذا الصديق يتصل بك يومياً، ويوصلك الى الاماكن التي تريدين، حتى يقّدم لك أغراضه اليومية في حال كنت بحاجة لها. فهذه التفاصيل تقوي رابط الصداقة بينكما.

الصديق الذي يسمعك

ليس من السهل ايجاد صديق قادر أن يسمعك عندما تشعرين بالسوء أو حتى في أوقات الفرح. فتمسكي بالشخص الذي يمكنك التحدث معه بحرية من دون تكلفة، خصوصاً عندما تريدين افصاح اسرار لا يمكن لأحد الاطلاع عليها. حافظي على الصديق الذي يسمعك وينصحك ويقدّم لك الدعم الذي تحتاجينه.

الصديق الذي يضحكك

للتخلص من ضغوطات الحياة والمشاكل اليومية التي تواجهك، اختاري الصديق المرح والضحوك والقادر ان يشعرك بالفرح عندما تجلسين برفقه. فهناك أصدقاء تنقل السعادة الى حياتنا ونقضي أوقاتاً ممتعة برفقتها. لذلك لا بد من الحفاظ عليها والابتعاد عن الاشخاص المملة والتي لا تضيف الفرح الى حياتنا.

#الاصدقاء

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