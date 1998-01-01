باسم يوسف يخضع لعملية جراحية .. ويُعلنها بطريقة ساخرة

وكالات / سما /

خضع الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف لعملية جراحية، ونشر صورة له عبر حسابه على موقع "أنستجرام".



باسم يوسف خضع لجراحة في قدمه اليسرى، وعلق قائلا: "ده أنا النهاردة ساعة بعد العملية على ركبتي الشمال، من تلات سنين تقريبا نفس عملية الغضروف على ركبتي اليمين، واحدة عشان كورة والتانية عشان باسكت".



الإعلامي المصري أضاف: "2017 كانت سنة مليانة إصابات: انزلاق غضروفي وعدى، ألم بشع في ضهري وكتفي واتحسن ودلوقتي ده، وانا أهو واقف بعد العملية وكلي شموخ وإباء".



جمهور باسم يوسف تمنى له الشفاء العاجل، بينما قال البعض إنه في هذا العام رزق أيضا بمولوده آدم.