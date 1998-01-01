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آشواريا راي في ورطة .. أزمة نسب وابن غير شرعي

الأحد 07 يناير 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
آشواريا راي في ورطة .. أزمة نسب وابن غير شرعي



عالم الفن

يُقال أن الوسط الفني يغط بعلاقات استثنائية أبطالها النجوم والنجمات، منها ما أسدل الستار عليها، والبعض الآخر كعفريت العلبة ظل مع أصحابها حتى ساحات القضاء، فـ نالت من سمعة الكثيرين منهم.

النجمة وملكة جمال العالم ايشواريا راي باتشان هي أحد هؤلاء الكبار في السينما الهندية، التي أصبحت سمعتها مادة خصبة للإعلام حالياً، بعد أن ادعي شاب يبلغ من العمر 29 عاما من ولاية اندرا براديش انه ابن الممثلة.

ووفقا لتقرير أعدته صحيفة indianexpress وترجمته جولولي، ادعي سانجيث كومار ان ايشواريا أنجبته عن طريق التلقيح الاصطناعي في عام 1988 في لندن. ويقول سانجيث أن "والدته" ايشواريا راي منفصلة عن زوجها أبهيشيك باتشان لذا فهو يريدها أن تعيش معه.

ويشير التقرير أيضا أن سانجيث ، بالطبع ، ليس لديه أوراق قانونية لإثبات قصته ولكن وفقا لادعاءات ، يبدو ان ايشواريا أنجبته عندما كان عمرها 15 سنه فقط.

#آشواريا #ازمة

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